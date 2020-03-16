 

Чемпионат Европы по футболу решили перенести из-а коронавируса

16.03.2020, 9:19, Разное

Пандемия коронавируса продолжает влиять на проведение масштабных мероприятий. Чемпионат Европы по футболу было решено перенести. Вероятнее всего, речь идет о временном промежутке в год. Союз европейских футбольных ассоциаций был вынужден пойти на подобный шаг.

По данным телеканала “360”, окончательная дата будет утверждена на пресс-конференции УЕФА. В ней примут участие представители десятков европейских стран.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Роскачество проверяет качество тушенки из говядины

19.02 / Женевский автосалон: Главные ожидаемые новинки

31.12 / Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова

03.02 / Грипп – намного более серьезная угроза для большинства американцев, чем коронавирус. И вот почему.

12.01 / Мнение: Базовое безусловное пособие, проблемная Германия и строптивая Турция

27.02 / Анне Вески вспомнила о «крутом повороте» в судьбе

08.01 / В Санкт-Петербурге мужчина надругался над 16-летней дочерью

23.01 / Встреча с пингвинами и борьба с пластиком: Марион Котийяр побывала с экспедицией в Антарктиде

11.01 / Константин Богомолов смонтировал видео про Ксению Собчак под песню «Моя молитва»

20.02 / Мнение: За эту песню Шнур тоже начнет оправдываться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика