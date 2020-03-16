Чемпионат Европы по футболу решили перенести из-а коронавируса

16.03.2020, 9:19, Разное

Пандемия коронавируса продолжает влиять на проведение масштабных мероприятий. Чемпионат Европы по футболу было решено перенести. Вероятнее всего, речь идет о временном промежутке в год. Союз европейских футбольных ассоциаций был вынужден пойти на подобный шаг.

По данным телеканала “360”, окончательная дата будет утверждена на пресс-конференции УЕФА. В ней примут участие представители десятков европейских стран.