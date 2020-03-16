Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

16.03.2020, 9:14, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

«Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Михаил Мишустин назначен председателем совета. В его состав также вошли директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Согласно распоряжению правительства, основными задачами координационного совета являются рассмотрение проблем и угроз, связанных с вирусом, выработка предложений по борьбе с ним, организация органов власти для реализации мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

На оперативном совещании в правительстве Михаил Мишустин заявил, что «в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров».

Также онлайн будет вестись оповещение граждан РФ о развитии ситуации с коронавирусом.

«В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел», – привлодит слова Мишустина ТАСС.