 

Убийце 19 человек в доме инвалидов в Японии вынесен смертный приговор

16.03.2020, 9:14, Новости дня

Окружной суд Йокогамы вынес смертный приговор Уэмацу Сатоси, который в июле 2016 года убил 19 человек в доме инвалидов.

«Он отнял жизни 19 человек, даже по сравнению с другими убийствами это страшное преступление», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо решение суда.

Нападение на учреждение произошло ориентировочно в 20.30 мск 25 июля 2016 года. В это время в пансионате находились восемь сотрудников, а также один охранник. Там также могли быть около 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения, по последним данным, погибли 19 человек, еще 20 получили тяжелые ранения, шестеро отделались легкими травмами.

По предварительным данным, подозреваемый приехал к учреждению на черной машине и проник в жилой корпус, разбив молотком окно на первом этаже, с собой он принес сумку с тремя ножами. В автомобиле также обнаружен предмет, похожий на скотч, со следами крови и пластиковые стяжки. В полиции предположили, что преступник мог связывать своих жертв. Позднее стало известно, что нападавший обездвижил таким образом по меньшей мере одного сотрудника пансионата.

Сатоси Уэмацу явился в полицию с повинной спустя примерно час после нападения. Он арестован по официальному подозрению в попытке убийства и незаконном проникновении в помещение, правоохранительные органы пытаются выяснить мотивы его действий. По словам следователей, он выражал неприязнь к людям с ограниченными возможностями и желание «избавиться от них». Заключения медиков о его психическом здоровье пока нет.

Как выяснилось, Сатоси Уэмацу ранее сам работал в этом пансионате. Он уволился оттуда в феврале по личным обстоятельствам. В этом же месяце он говорил кому-то из сотрудников дома инвалидов, что хочет убить его постояльцев, об этом была поставлена в известность полиция города Сагамихара, где произошла трагедия.

Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, нет никакого подтверждения связи Уэмацу с исламистами.



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