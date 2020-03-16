Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей

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16.03.2020, 9:14, Новости дня

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, – цитирует Мишустина ТАСС. – Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – отметил он.

По состоянию на конец прошлой недели в Белоруссии было зарегистрировано более 20 случаев заболевания, были введены ограничения на проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий, в которых участвуют представители других стран.

Ранее стало известно, что Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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