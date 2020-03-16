 

Новый кроссовер Kia Sonet заметили на тестах

16.03.2020, 9:10, Новости дня

Новый южнокорейский кроссовер Kia Sonet обнаружен во время дорожных испытаний на дорогах Индии.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что официальный выход данного автомобиля состоится уже в августе нынешнего года. Новый паркетник Kia Sonet получит версии с 1,2 и 1,6-литровыми бензиновыми моторами, которые обладают мощностью 83 и 123 л.с. Кроме того, данный автомобиль также поставляется с 1-литровым бензиновым двигателем, который выдает 120 л.с. мощности.

Известно, что новая модель получила кнопочный запуск двигателя, улучшенный мультимедийный комплекс, а также усовершенствованную систему безопасности. Представители марки ранее анонсировали, что выпуском нового кроссовера Kia Sonet займутся на местном предприятии в Индии.



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