Автоновости: В Россиии стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

16.03.2020, 9:00, Новости дня

В РФ стартовали продажи обновленной версии немецкого купе BMW 2-Series Gran Coupe.

Приобрести продвинутую модификацию станет возможным по цене от 1,99 миллиона рублей. В свою очередь, ценник на данный экземпляр увеличится до 3,56 миллиона рублей за топовое исполнение купе BMW 2-Series Gran Coupe. Известно, что сборкой автомобиля занимались на заводе в Германии, тогда как теперь уровень сборки существенно улучшили и ускорили на фоне предшествующего поколения.

Вместе с тем базовая комплектация автомобиля предполагает 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 140 л.с. Данный автомобиль получил 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Кроем того, покупатели смогут выбрать 2-литровый экземпляр с мощностью 306 л.с. Данная модель получила систему полного привода в максимальной комплектации.