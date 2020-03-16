Мнение: Первый патруль по М-4 (Идлиб, Сирия)
16.03.2020, 8:50, Разное
Российские военкоры отработавшие всю идлибскую кампанию и снабжавшие интересующуюся общественность годным контентом из самых жарких мест битвы за Идлиб.
Сегодня снимали первый российско-турецкий патруль на М-4.Получился патруль достаточно куцым, потому что турки смогли организовать движение лишь по тому участку трассы, который контролируют боевики СНА. На территорию "Ан-Нусры" и "друзей Джулани" не заезжали, так как Турция не может на данном этапе обеспечить безопасность движения по оставшейся части дороги. И это является проблемой.
Но начало положено.
Протесты боевиков на трассе М-4.
Источник: Colonel Cassad
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