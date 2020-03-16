Источник в правительстве США сообщил о начале испытания новой вакцины против коронавируса

16.03.2020, 8:36, Новости дня

ВАШИНГТОН – Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в понедельник, сообщил представитель федерального правительства.

Первый участник клинических испытаний получит экспериментальную вакцину в понедельник, сообщил чиновник на условиях анонимности, поскольку об испытаниях не было объявлено публично. Испытания финансируются Национальными институтами здравоохранения и пройдут в Исследовательском институте системы здравоохранения Kaiser Permanente Washington в Сиэтле, сообщил источник.

Представители органов здравоохранения говорят, что на полную проверку любой потенциальной вакцины уйдет от года до полутора лет.

Испытания начнутся с 45 молодых, здоровых добровольцев, которым будут введены разные дозы препарата, разработанного Национальными институтами здравоохранения и компанией Moderna. Заражение волонтеров исключено, так как препарат не содержит самого вируса. Цель состоит в том, чтобы проверить, что вакцины не имеют тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для более масштабных испытаний.

Десятки исследовательских организаций во всем мире спешат создать вакцину, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Важно, что они пытаются разработать разные типы вакцин, которые не только создаются с использованием новых технологий, позволяющих производить их быстрее, чем традиционные препараты для прививок, но и могут оказаться более мощными.

Некоторые исследователи пытаются разработать временные вакцины, которые могли бы охранять здоровье людей в течение одного-двух месяцев, пока разрабатываются более долговременные средства защиты.

У большинства людей новый коронавирус вызывает лишь слабые или умеренные симптомы, такие как кашель и повышение температуры. Однако у других, особенно у пожилых и пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем, вирус может вызвать более серьезные заболевания, включая пневмонию.

Во всем мире число инфицированных превысило 156 тысяч человек, более 5800 человек умерли. В США коронавирусом заразилось около 3 тысяч человек, умерли более 50. Случаи инфицирования зафиксированы в 49 штатах и столичном округе Колумбия.

Подавляющее большинство пациентов выздоравливают. По данным ВОЗ, люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, выздоравливают в течение примерно двух недель, тогда как пациентам с более тяжелой формой заболевания требуется от трех до шести недель.