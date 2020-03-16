Отец Юлии Началовой вспомнил, как семья восприняла известие о ее смерти

16.03.2020, 8:35, Разное

Отец российской певицы Юлии Началовой опубликовал мемуары «Юлия Началова. Письма отца к дочери». На их страницах он рассказал, как семья восприняла новость о смерти артистки.

Отечественная исполнительница и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Маленькая рана на ноге в результате привела к негативным последствиям, но тогда никто не мог поверить, что это возможно. Как близкие смогли пережить новость о кончине певицы, и о ее последних секундах жизни написал отец знаменитости Виктор Васильевич в собственных воспоминаниях.

Как оказывается, родители Юлии Началовой не сразу сумели понять, к чему может привести в организме дочери воспалительный процесс, к тому же их успокаивали медики, что люди иногда выдерживают и по три волны абсцесса, но при этом разговоре они отводили глаза, якобы что-то скрывая. Отец, мать и тетя Началовой, поддавшись уговорам врачей, приняли решение слегка отдохнуть.

Родственники собрались дома и стали утешать себя сами, что певица справится с заболеванием и выздоровеет. Сердца дрогнули у всех, когда прозвенел звонок телефона и на дисплее высветилось «врач». «Все. Ничего не смогли сделать», – прозвучал голос доктора. Тогда все присутствующие не поняли, что это реальность. Они хотели на весь мир кричать о собственном горе, но вынуждены были молчать, потому как рядом находилась дочь Юлии Началовой Вера, смотревшая на всех испуганными глазами.