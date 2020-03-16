Гаджеты: Redmi K30 Pro может стать наиболее дешевым смартфоном на Snapdragon 865

16.03.2020, 8:35, Разное

На сегодняшний день выходит много смартфонов, базирующихся SoC Snapdragon 865, но их нельзя назвать относительно доступными. Как пишет источник, таковой может стать модель Redmi K30 Pro, основанная на топ-процессоре от Qualcomm.

Однако производитель может удешевить мобильный аппарат за счет урезания некоторых параметров. Например, в смартфоне, возможно, не будет топовой камеры. Такая «плата» в угоду Snapdragon 865 сможет сделать Redmi K30 Pro более доступным, чем другие устройства на этом передовом процессоре, ведь при том, что бренд старается выпускать бюджетные модели, цена Redmi X50 Pro – свыше $500.

Предполагается, что на рынке Индии Redmi K30 Pro появится под названием Poco F2, но многие эксперты в этом сомневаются. Ранее представители компании объяснили, модель не обзаведется флагманской версией, поскольку здесь предлагать дорогой мобильный аппарат, поддерживающий 5G-сети, смысла нет.