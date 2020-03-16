 

В Иркутской области семь человек погибли во время пожара в двухквартирном доме

16.03.2020, 8:35, Разное

В Иркутской области семь человек, включая четырёх несовершеннолетних, погибли во время пожара в жилом двухквартирном доме. Вероятной причиной воспламенения стало короткое замыкание.
Инцидент произошёл в ночь на 16 марта. В МЧС по Иркутской области поступил вызов о возгорании в жилом доме и пожарные незамедлительно направились на место происшествия. В ходе оперативных действий сотрудников экстренной службы из горящего здания удалось вынести в общей сложности семь человек: мужчину, двух женщин и четырёх несовершеннолетних. До приезда бригады скорой им пытались оказать помощь, но безуспешно.

Медики госпитализировали детей в местную больницу, но, несмотря на все действия врачей, реанимировать их не удалось. Причиной смерти семи человек стало отравление угарным газом. Точные обстоятельства, повлёкшие за собой возгорание, пока не установлены. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало замыкание электросети.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Мнение: Письмо: “ОЗ – это одно, а рыбалка – совсем другое”

04.02 / Вышедший на пенсию полицейский рассказал о том, как в детстве видел крылатого человека

07.03 / В Петербурге десятки человек проверяют на коронавирус

07.02 / В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

16.02 / Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

26.02 / Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

14.01 / Обновленный iPhone 8 лишится сканера Tocuh ID и получит систему распознавания Face ID

19.02 / Юрий Антонов о своём советском «богатстве»: «Не надо клеить мне ярлыки»

05.03 / Мнение: Фадей – должник

07.01 / “Гениально, других слов нет”: Виталий Гогунский оценил фильм “Вторжение”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика