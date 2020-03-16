В Иркутской области семь человек погибли во время пожара в двухквартирном доме

16.03.2020, 8:35, Разное

В Иркутской области семь человек, включая четырёх несовершеннолетних, погибли во время пожара в жилом двухквартирном доме. Вероятной причиной воспламенения стало короткое замыкание.

Инцидент произошёл в ночь на 16 марта. В МЧС по Иркутской области поступил вызов о возгорании в жилом доме и пожарные незамедлительно направились на место происшествия. В ходе оперативных действий сотрудников экстренной службы из горящего здания удалось вынести в общей сложности семь человек: мужчину, двух женщин и четырёх несовершеннолетних. До приезда бригады скорой им пытались оказать помощь, но безуспешно.

Медики госпитализировали детей в местную больницу, но, несмотря на все действия врачей, реанимировать их не удалось. Причиной смерти семи человек стало отравление угарным газом. Точные обстоятельства, повлёкшие за собой возгорание, пока не установлены. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало замыкание электросети.