Календарь: 16 марта – День неповторимого Сергея Юрского

16.03.2020, 8:34, Новости дня

В этот день в 1935 году родился Народный артист России Сергей Юрский.

Сергей в театрально-музыкальной семье. С 1951 по 1955 годы он был студентом юридического факультета Ленинградского университета.

Затем поступил в Ленинградский театральный институт. Будучи студентом второго курса, в 1957 году он уже играл на сцене Большого драматического театра им. Горького в спектаклях «В поисках радости», «Сеньор Марио пишет комедию», «Океан», «Божественная комедия», «Горе от ума» и других. В 1959 году Юрский окончил театральный институт.

В 1978 году он переезжает в столицу и становится актером и режиссером Московского театра имени Моссовета. Здесь Юрский поставил спектакли «Тема с вариациями», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Орнифль, или сквозной ветерок» и другие. Немало спектаклей было поставлено на сценах и других московских театров.

Не менее известны роли Сергея Юрского и в кино. Среди наиболее известных его работ – в картинах: «Человек ниоткуда» (1961), «Время, вперед!» (1966), «Республика ШКИД» (1966), «Золотой теленок» (1968), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Ищите женщину» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996), «Королев» (2007), «Товарищ Сталин» (2011) и многих других.

В 1992 году он еще создал театр «АРТель АРТистов Сергея Юрского» в Москве, где поставил пьесу «Игроки–XXI» (1992), а также играл в спектаклях «Король умирает» (1992), «После репетиции» (1996) и «Женитьба» (1997). За исполнение Жевакина в «Женитьбе» он получил премию «Золотая маска».

Народный и Заслуженный артист РСФСР, кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, лауреат всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей – Сергей Юрьевич награжден медалью Пушкина и различными премиями.

Сергей Юрьевич Юрский скончался 8 февраля 2019 года от сердечной недостаточности.

События дня:

1870 г. – на нижегородском Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.

1921 г. – подписан договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.

2014 г. – состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Именинник:

Михаил.

Родились:

Владимир Комаров (1927 – 1967 гг.) – советский космонавт-испытатель.

Богдан Титомир (1967 г.) – российский шоумен.