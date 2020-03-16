 

“Ювентус” рассчитывает стать последним клубом Роналду, предложив новый контракт

16.03.2020, 8:25, Новости дня

Руководство футбольного клуба "Ювентус" планирует подписать с португальским нападающим клуба Криштиану Роналду новый долгосрочный контракт. Туринцы готовы предложить 35-летнему португальцу соглашение еще на два года.

В случае подписания договора футболист будет связан со "Старой синьорой" до 2024 года. Нынешнее соглашение между Роналду и "Юве" рассчитано до лета 2022 года, по нему звездный португалец ежегодно зарабатывает 31 миллион евро, сообщает Евроспорт.Ru. Сколько он будет получать по новому соглашению – неизвестно.

Напомним, что Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года после того, как он покинул мадридский "Реал". В нынешнем сезоне нападающий сыграл 22 матча чемпионата Италии, забив в них 21 гол. С этим результатом он занимает второе место в споре бомбардиров турнира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Названо число ветеранов, которые получат выплату к 75-летию Победы

11.02 / США обвинили Россию в слежке за американским спутником-шпионом

06.03 / Как замедлить старение мозга в пожилом возрасте

20.02 / Умерли два пассажира карантинного лайнера в Японии

21.02 / “Магнитка” вышла в плей-офф КХЛ после победы над “Нефтехимиком”

27.01 / В Киеве горело здание Минкульта

21.01 / Иран просит предоставить оборудование для чтения данных со сбитого самолета

16.02 / Иран похвалился экономикой без нефти

29.12 / В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – ООС

21.02 / Предположения Сандерса о «российском вмешательстве» в выборы 2020 бездоказательны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика