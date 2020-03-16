Мнение: Булгаков-2020
16.03.2020, 8:10, Разное
Примерно вот так бы сейчас звучала беседа профессора Преображенского и доктора Борменталя с 📸Шариковым.
)Фактически предложение 🎥Полиграфа Полиграфовича (https://youtu.be/d2KiCQH9xFg) 10 марта 2020 года с трибуны Госдумы уже зачитала депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.
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Борменталь. Вы бы почитали что-нибудь, а то, знаете ли…
Шариков. Я уж и так читаю, читаю…
Филипп Филиппович. Зина! – убирай, детка, водку, больше уже не нужна! Что же вы читаете?
Шариков. Эту… как ее… стенограмму беседы Путина с этим… как его – дьявола… с Клишасом (с заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ).
Филипп Филиппович. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
Шариков. Да не согласен я.
Филипп Филиппович. С кем? С Путиным или с Клишасом?
Шариков. С обоими.
Филипп Филиппович Это замечательно, клянусь богом! А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?
Шариков. Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Госсовет, Совбез, конституционные полномочия какие-то… голова пухнет! Взять все да и обнулить…
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Жаль, нельзя сейчас в путинской России поставить такой спектакль, вроде "Собачье сердце 2020". Как нельзя было поставить настоящее "Собачье сердце" в той, советской России.
К слову, премьера спектакля состоялась только 25 мая 1987 года, когда страна уже (как многим тогда казалось) изменилась навсегда. Постановка в Московском театре юного зрителя практически совпала с выходом июньского номера журнала «Знамя» (первой публикацией повести в СССР).
Время действия написанного Булгаковым в 1925 году произведения – декабрь 1924 года. Владимир Ленин уже умер, НЭП ещё остался. Открыто говорить то, что думаешь на кухне (или, как в случае профессора, в столовой) было хоть и опасно, но ещё можно, если очень тихо и со своими. Пройдёт совсем немного времени, и люди будут бояться даже мыслей в собственной голове.
Ну, а что стало с героями повести в 30-е сталинские годы, несложно догадаться. Причём, с Шариковым, с большой долей вероятности, это случилось бы тоже. Даже если бы он остался в человеческом обличии. Просто немного попозже.
А о чем и где будем говорить мы с вами, россияне, в 2024 году, когда Путин здесь "обнулится" ? И что будет с нами со всеми в наши 30-е (и с теми, кто сейчас "против", и кто "воздержался", и даже со многими из тех, кто "за")?
Источник: СерпомПо
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