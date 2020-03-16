 

«Мне все в себе не нравилось» – Актриса Лариса Гузеева вспомнила свою «дурацкую молодость»

16.03.2020, 8:06, Разное

Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева вспомнила свою «дурацкую молодость». Артистка рассказала, что тогда ей всё в себе не нравилось.
Звезда фильма «Жестокий романс» в настоящее время всё чаще экспериментирует со своей внешностью. Ранее артистка
перекрасила волосы в белый цвет, причём так она проходила несколько недель, после чего решила вернуть себе прежний имидж. Теперь ведущая избегает слишком радикальных экспериментов над собственной внешностью. Наряду с этим Гузеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное фото, показывающее, как она выглядела в годы «дурацкой молодости», когда ей «всё не нравилось». Артистка, как оказалось, и в юности любила экспериментировать – в кадре она запечатлена ещё совсем молодой и с короткой стрижкой.

В настоящее время у актрисы другие причёски, в духе современных тенденций. Многочисленные подписчики телеведущей ознакомились с фото, после чего их мнения разделились. Одни критично отозвались о данном имидже, другим он понравился. Сама Лариса Гузеева отметила, что много лет назад ей не нравилось буквально всё, включая ближайшее окружение.



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