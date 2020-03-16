«Девушка Бонда» Ольга Куриленко ещё неделю назад заразилась коронавирусом

16.03.2020, 8:06, Разное

Украино-французская звезда Голливуда Ольга Куриленко, сыгравшая в одном из эпизодов бондианы девушку Джеймса Бонда, уже неделю болеет. Актриса пояснила в Instagram-аккаунте, что она заразилась коронавирусом, и призвала поклонников быть осторожными.

Куриленко уже семь дней не выходит из дома, пребывая в изоляции из-за инфицирования COVID-19. Заболевание у актрисы сопровождается такими симптомами, как слабость и высокая температура. Знаменитость отметила, что все это очень серьезно, и призвала всех соблюдать осторожность. Свой пост звезда Голливуда сопроводила фотографией с видом из окна комнаты, где она, судя по всему, пребывает на карантине.

Поклонники пожелали «девушке Бонда» держаться, не падать духом и поскорее выздоравливать. Куриленко выразили поддержку и звездные коллеги, среди которых – Мила Йовович и Елена Перминова.