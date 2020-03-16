 

Арнольд Шварценеггер на фоне эпидемии коронавируса учит свою собаку правилу гигиены

16.03.2020, 8:06, Разное

Известный актёр Арнольд Шварценеггер учит свою собаку тщательно мыть руки из-за распространяющейся эпидемии коронавируса. Популярный артист опубликовал забавный обучающий видеоролик в своём Instagram-аккаунте.
Знаменитость пояснил своим многочисленным подписчикам, что на фоне распространяющейся опасности следует максимальное внимание уделять личной гигиене и тщательно мыть руки. В кадрах Шварценеггер показывает, каким образом нужно дать отпор COVID-19. Исполнитель роли Терминатора заявляет, что следует слушать лишь учёных, а не принимать во внимание различную непроверенную информацию.

В микроблоге кинозвезды представлен видеосюжет, героем которого является собака по имени Черри. Сам популярный актёр признался, что моет руки 50 раз в день, причём каждая процедура занимает не менее 20 секунд.

В финале видеоролика Арнольд Шварценеггер, обращаясь к своему питомцу, и говорит: «Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься коронавирусом». Знаменитость своим примером показывает, как следует оберегать себя, возвращаясь с улицы, – обязательно необходимо тщательно мыть руки с мылом.



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