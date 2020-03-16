Нефть марки Brent подешевела на 3% на опасениях за спрос

16.03.2020, 8:06, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье.

По состоянию на 7.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,16%, до 32,76 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,93%, до 31,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тыс. человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тыс. скончались.

Ранее в понедельник стало известно, что нефть подешевела на фоне обнуления ставки ФРС США.