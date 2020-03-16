Большинство россиян выразили готовность отдать голос за Путина в 2024 году

16.03.2020, 8:06, Новости дня

Если действующий президент РФ Владимир Путин вновь пойдет на выборы в 2024 году, 57% россиян допускают, что проголосуют именно за него, говорится в отчете исследовательской компании «Инсомар».

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и он примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян. Такие данные получила исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») по результатам проведенного соцопроса, передает РБК.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 12 марта, были опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

При этом 33% опрошенных сказали, что, скорее, не допускают возможности проголосовать за Владимира Путина, еще 10% затруднились с ответом.

Авторы исследования также спрашивали респондентов, известно ли им об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей 10 марта дать возможность Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. 44% респондентов сообщили, что хорошо знают об этой инициативе, 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% признались, что слышат об этом в первый раз. Наибольшую осведомленность продемонстрировали люди в возрасте от 60 лет и старше: хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% опрошенных этой возрастной группы. Менее всего осведомлена молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Наиболее информированы оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга (88% хорошо знают или что-то слышали о поправке Терешковой), меньше всего знают об этом жители сел (67%) и населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек (68%).

Еще один вопрос касался отношения россиян к тому, что «Владимир Путин не выразил своей позиции по поводу предложения Терешковой об обнулении президентских сроков, а оставил этот вопрос на рассмотрение Конституционного суда». 68% опрошенных назвали такое решение президента скорее правильным, 17% скорее неправильным, 15% затруднились с ответом.

Напомним, депутат фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства, на заседании Госдумы, в ходе принятия законопроекта об изменении Основного закона, во втором чтении. Терешкова предложила либо снять ограничения по президентским срокам, либо записать в одну из статей законопроекта, «что после вступления обновленной Конституции в силу действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».

По словам Терешковой, в этом случае ничего не будет предопределено заранее и Путин может и не воспользоваться данной ему возможностью.

Президент, прибыв в Думу, не согласился с предложением о снятии ограничений по срокам, но одобрил идею дать ему возможность избираться в 2024 году, при условии, что это одобрит Конституционный суд. Законопроект о поправках в Основной закон поступил в КС в субботу, 14 марта.

В субботу же Совет Федерации утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в Конституцию.

Законопроект о внесении поправок в Конституцию Госдума приняла в заключительном чтении в прошлую среду.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Как отметил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский, показатель более чем в половину россиян, готовых проголосовать за Путина в случае его участия в выборах в 2024 году, устойчив/ «Если мы добавим туда процент россиян, которые считают, что Путин должен оставаться влиятельной фигурой после 2024 года, то цифра (сторонников действующего президента) возрастет», – добавил он.

Среди причин поддержки он выделил следующие.

«Первая – Путин воспринимается как особая фигура российской политики, которая может противостоять международным вызовам. Вторая – люди считают, что он может влиять на внутренние политические и экономические силы и быть гарантом стабильности».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».