Личное: Как я «шатал режим»

16.03.2020, 7:40, Разное

10 лет назад…

10 марта 2010 года (среда)

На криминальном жаргоне это называется «шатать режим». На юридическом языке – реализация своих прав, предусмотренных законодательством, а конкретно Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Сегодня я реализовал право на свободное перемещение по территории колонии-поселения, предусмотренное пунктом а) части 1 статьи 129 УИК РФ.

Сразу после дневного построения-проверки навестил Геннадия Павловича. Мамонтов как потерял сознание на одной из проверок, так на построения больше не ходит. Посидели, поговорили «за жизнь», попили чай.

Вернулся «в жилую зону» часа через два. Тут же вызвали в дежурку – писать объяснительную. Написал. Мол, понятие «жилая зона» УИК РФ не предусмотрено, а подзаконные акты, противоречащие федеральному законодательству, юридически ничтожны и не подлежат исполнению. А на словах добавил, что требование администрации не покидать «жилую зону» – не законно, а осужденные обязаны, как гласит УИК «выполнять законные требования администрации исправительного учреждения».

***Вечером, минут за сорок до отбоя в секции гремит музыка. Убавляю звук. Игорь М. тут же крутит ручку, прибавляет громкость. Пытаюсь «решить вопрос» мирно.

– Убавь, пожалуйста, звук. Многие уже спят. Им в пять вставать…

– Они же не возмущаются. Одного тебя не устраивает музыка.

– Хорошо, пусть будет по-твоему. Громкая музыка не устраивает одного меня. И я хочу, чтобы ты убавил звук.

– А я хочу слушать громко.

– Знаешь, твое право слушать музыку противоречит моему праву слушать тишину. Надо искать компромисс. А он в том, чтобы слушать, но не очень громко.

Но, увы, язык слов ни к чему не приводит. Понимаю, что результат может дать только язык действий…

– Мне плевать на твой музыкальный центр. Если его вообще не будет, не думаю, что это кого-то сильно огорчит. Не хочешь слушать с приемлемой громкостью, вообще не будет никакой.

С этими словами начинаю сдирать проводку, протянутую к музыкальному центру.

– Ты что делаешь? – начинает истерить любитель громкой музыки.

– Между «набить тебе морду» и «уничтожить проводку» выбрал вариант менее болезненный для тебя…

Громкость музыки тут же убавляется. Конфликт исчерпан. Оказывается, язык действий, действительно очень действенен.

11 марта 2010 года (четверг)

Утром подхожу к «старичкам», которые молча наблюдали за вчерашним конфликтом по поводу громкой музыки. И это притом, что раньше они не раз подходили ко мне, жаловались на чрезмерные децибелы.

– Чего промолчали-то вчера?

– Из-за какого-то …овна ставить под опасность УДО?

Продолжение разговора посчитал бессмысленным.

Фотография отсюда