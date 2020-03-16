Мнение: Crazy Russian – ЧП на пороге

16.03.2020, 7:31, Разное

Путин еще в субботу – ДО решения КС – подписал закон о вступлении поправок в силу. Хотя всего за 3 дня до этого сам же – никто за язык не тянул – на всю страну перед депутатами ГД заявил, что, дескать, поправки такие важные, такие важные, что их ни в коем случае нельзя так сразу принимать, а надо непременно сначала дождаться заключения Конституционного суда.

Спрашивается: он что – впал в маразм окончательно? В субботу не помнит, что говорил в среду, перед нами версия “генсек Черненко-2.0”?

Скорее всего, нет. Вероятно, такая “рассеянность” отражает тяжелое психологическое состояние, в каком находится наш предводитель команчей: в психологии оно называется “состояние фрустрации”, в народе “и хочется, и колется”. В общем – невозможность принять решение, когда на каждое твое внутреннее “за” находится категоричное “против”.

Самый смех в том, что формально уже в субботу, после подписания поправок Путиным, процедуру принятия можно с полным основанием считать завершенной: президент внес, дума проголосовала, СФ – за, региональные ЗакСы – горой. Теперь подпись преза и публикация в газете – всё, можно печатать брошюрки Конституции с измененным текстом и раздавать на улицах гражданам. “Заключение КС” и тем паче “народное голосование в торгцентрах” процедурой вообще не предусмотрены, это всё в чистом виде самодеятельное кремлевское творчество образца 2020 года.

Если что, предыдущие поправки в Конституцию, 2010 года (когда Путин, используя свою прокладку Медведева, пробил себе в конституции 6-летний срок полномочий вместо 4-летнего) – так и были приняты, безо всяких там “голосований”.

И вот, видимо, прямо на этих выходных и пролегает невидимая ЛИНИЯ. Линия принятия решения. О чем – думаю, понятно всем. О том, на кой ляд нужно проводить это самое “голосование” именно 22 апреля.

События развиваются столь быстро, что это вот упорство Кремля, сначала казавшееся легким чудачеством, сегодня УЖЕ выглядит полным безумием на фоне всего, что творится “в остальном мире”.

Сегодня, в воскресенье, состоялся футбольный матч первенства России Ростов-Локомотив, к которому внезапно оказалось приковано внимание болельщиков всей Европы. Фанаты Ювентуса, ПСЖ, Реала и Барселоны из Испании, Италии, Франции тупо настроили свои компы и телевизоры на трансляцию из Ростова!! Почему? Причина проста: почти по всей Европе футбольные первенства остановлены на неопределенный срок уже с неделю. Россия – чуть ли не единственная страна, где в футбол еще играют! Сенсорно депривированным жителям ЕС, испытывающим натуральную ломку без “живого футбола”, ничего не остается, кроме как смотреть на наш ростовский огород вместо стадиона.

А что в России? А в России на матч Ростов-Локомотив, по официальным данным, пришло 30 тысяч болельщиков. Стадион орал, пел и свистел так, словно никакого коронавируса вовсе не существует в природе.

Эпатаж – высший класс, согласен. Но даже на мой вкус такое легкомыслие выглядит немного вызывающе. Что до Европы – там, по-моему, кроме стандартной фразы “крейзи рашен” никто ничего не в силах вымолвить… да и эта фраза наполняется новым, еще более пугающим смыслом.

Честно говоря – все это уже выглядит чересчур даже для Путина. Он, конечно, отморозок – но все ж не до такой степени. Тем более, в Кремле не могут не понимать – идея “обнуления”, ставшая символом “голосования”, на самом деле НЕПОПУЛЯРНА в народе.

И нет ни одной внятной причины, почему “голосование” нельзя сдвинуть на время “после вируса”.

То есть – моя гипотеза такова: Путин подписывал поправки машинально, а в голове сидело одно: надо это подписать, а голосование отменить/перенести. И в то же время было ужасно жалко отказываться от “всенародного одобрямса”, возможно, даже по чисто суеверным понятиям, типа “один раз откажешься – потом не остановишься”.

Но нет, они не смогут и дальше так отчаянно грести против ветра. Мой прогноз: уже на наступающей неделе – завтра или послезавтра – Путин объявит в стране чрезвычайное положение “из-за коронавируса”, а голосование перенесут (а потом и вовсе похерят).

После чего так же истово, как до этого плевали на всё, в стране начнут вводить всеобщую карантинизацию.