Общество: Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

16.03.2020, 7:30, Разное

Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в РФ на Пасху открытыми?

Пасхальная служба в главных храмах католического мира – в Ватикане – пройдет в этом году без прихожан. Об этом в воскресенье сообщили в префектуре Папского дома – структуре, которая отвечает за внутреннюю организацию Святого престола. Вплоть до Пасхи (которая, напомним, у католиков отмечается за неделю до православных, в этом году – 12 апреля) все аудиенции папы римского Франциска и проповеди понтифика будут проходить не «вживую», а в формате видеотрансляций. На минувшей неделе папа впервые в истории Римской церкви провел по видео аудиенцию и проповедь во время воскресной мессы.

Причина резкого ограничения открытости Папского престола – пандемия коронавируса. Напомним, Италия и ее столица Рим (в центре которого, как известно, находится город-государство Ватикан), стали одними из очагов заболевания. Как сообщил ТАСС, по данным на выходные, общее число заболевших COVID-19 в Италии составило почти 21,2 тыс. человек, 1441 человек погиб. На коронавирус проверили и папу Франциска – тест дал отрицательный результат. Всего количество случаев COVID-19 в мире превысило 150 тысяч.

Отметим, что Католическая церковь приняла решения воздержаться от богослужений (или, во всяком случае, от служб в присутствии прихожан) не только в Италии. Как сообщила лондонская The Telegraph, британский кардинал Винсент Николс сообщил о возможной приостановке месс и подготовки к Пасхе. Католики составляют в Британии меньшинство, но и господствующая Англиканская церковь принимает похожие меры. Руководство Церкви Англии пообещало оперативно оповещать своих прихожан об отмене богослужений через один из популярных виртуальных ассистентов. О временном закрытии церквей накануне сообщил католический епископат канадских Оттавы и Торонто. Одни за другим аналогичные меры предпринимают католики в различных штатах США – так, в воскресенье подобное сообщение пришло из Калифорнии.

Синхронно действуют и представители других американских конфессий: от баптистов до мормонов. Еще в четверг руководство мормонской «Церкви Иисуса Христа последних дней» распорядилось прекратить службы в своих храмах и «домах собраний» по всему миру – из 13 млн мормонов около 6,5 млн проживают за пределами США.

Что же Православные церкви? В середине недели Священный синод Албанской церкви принял решение прекратить будничный цикл богослужений до начала апреля, но оставить без изменений график воскресных литургий. Это, заметим, не самая крупная поместная структура (около 10% населения Албании).

В Молдавии, где православные составляют подавляющее большинство (из них 70% ходят в храмы Православной церкви Молдовы в юрисдикции РПЦ), жесткое решение приняли светские власти. Как сообщил в пятницу «Интерфакс», премьер-министр республики Ион Кику сообщил, что священники будут проводить отдельные литургии в отсутствие прихожан с трансляцией по телевидению. Власти разъяснили, что коронавирус особо опасен для пожилых людей, которые составляют значительную часть паствы и одновременно являются одной из основных групп риска.

Решению светских властей Черногории намерена подчиниться и Черногорско-Приморская епархия Сербской церкви – в понедельник в стране вводится режим чрезвычайной ситуации, что означает отмену массового крестного хода в поддержку свободы вероисповедания.

Русская православная церковь пока не намерена ограничивать доступ прихожан или переводить литургии в видео- или онлайн-режим. «Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», – сообщил в воскресенье «Интерфаксу» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев).

Все меры, необходимые с точки зрения церкви, уже приняты, сказал газете ВЗГЛЯД замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Священный синод уже выступил с официальным заявлением по данному поводу, где обратил внимание на важность следования профилактическим мерам, в том числе по дезинфекции», – подчеркнул собеседник. Еще в среду Синод сообщил: «В приходах и монастырях, которые расположены в зонах тяжелой эпидемиологической обстановки, особенно внимательно соблюдается применение санитарных растворов для дезинфекции». «Было обращено внимание на то, что люди, которые чувствуют недомогание, должны немедленно обращаться к врачу и избегать риска заражения для других прихожан», – добавил Кипшидзе.

Кроме того, с более детальными рекомендациями выступил епархиальный совет Московской городской епархии, подчеркнул собеседник. В частности, надо напоминать сотрудникам о необходимости более частой, чем обычно, дезинфекции рук. Предписано «более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции киотов икон, к которым прикладываются верующие», и «использование одноразовых стаканчиков для запивки» после причастия. Перечислены даже конкретные санитарные растворы – в том числе перекись водорода, изопропиловый и этиловый спирт и «препараты на основе третичных амидов».

«Мне кажется, что на настоящий момент церковная реакция – достаточна, – заметил Кипшидзе. – Важно также, что Церковь обращает внимание на то, что людям не следует поддаваться истерике, соблюдать спокойствие и трезвомыслие, при этом нести ответственность за свои действия». По словам собеседника, каких-либо особых предписаний или советов для пожилых прихожан пока не требуется. «Насколько мне известно, у нас даже на государственном уровне не существует каких-либо рекомендаций для возрастных групп», – добавил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Православный богослов и публицист, протодиакон Андрей Кураев считает принятые меры недостаточными. «В целом речь должна идти не о мелочах, наподобие того, что иконки надо протирать тряпочкой, использовать одноразовые пластиковые стаканчики для «запивки» и т. п.

Очень важно сказать людям: если вы в эти дни не будете посещать большие собрания, в том числе религиозные – это будет вашей жертвой во имя вашей веры, во имя Христа»,

– сказал Кураев газете ВЗГЛЯД.

«Это не знак вашего маловерия, не знак вашей трусости, – отметил отец Андрей. – Напротив, это знак того, что вы готовы отказаться от того, что вам нравится, от того, что вы любите (а я думаю, что верующий человек по определению любит православные богослужения, особенно великопостные службы). Возьмите на себя подвиг отказаться от того, что вы любите – ради других людей». Это нужно не ради того, чтобы не заразиться самому, а чтобы избежать риска заразить других, добавил собеседник. «Ведь бывают случаи, когда сам человек не замечает, что он стал переносчиком заразы – он может, обладая сильным иммунитетом, не заболеть сам, но инфицировать других», – заметил Кураев. Именно такой подвиг отказа, по мнению собеседника, должен стать проявлением настоящей добродетели.

«Потом – нехорошо будет, если наша Церковь будет исповедовать двойные стандарты. Русская православная церковь – это геополитический институт, который имеет свои филиалы в десятках стран мира. Скажем, в Италии или Испании приняты жесточайшие меры карантина, и наши приходы, находящиеся там, следуют этим ограничениям: закрывают храмы, отменяют службы и т. д., – подчеркнул Кураев. Он также напомнил о решении правительства Молдавии и о том, что в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В обеих республики находятся тысячи приходов РПЦ, подчеркнул отец Андрей. «Было бы странно, что где-то за пределами РФ Церковь исполняет повеления карантинных властей, а в РФ – нет. Чем же россияне ей не дороги?» – заметил собеседник. По его мнению, «нужна декриминализация непосещения храмов в эти дни и девиктимизация (освобождение от ощущения своей неправоты) у прихожан».