Врач объяснил неожиданную смерть Децла и Доренко

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16.03.2020, 7:30, Новости дня

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно, сообщил президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

«У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьезные проблемы с сердцем», – цитирует Кактурского «Московский комсомолец».

Врач отметил, что скоропостижная смерть – явление достаточно распространенное. Есть люди, предрасположенные к этому. Чаще всего у них наблюдается поражение сердца, приобретенное или наследственное.

По словам Кактурского, есть временные интервалы, когда случается гораздо больше внезапных смертей. Это поздняя осень и ранняя весна, среди дней недели – понедельник, среди суточных ритмов – ночь.

Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца.

Экспертиза, проведенная специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртской Республики, не позволила сделать точных выводов о причине смерти. Врачи утверждают, что это не мог быть инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Журналисту было 59 лет.



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