За сутки коронавирусом заразились почти 11 тыс. человек

16.03.2020, 7:30, Новости дня

За последние 24 часа новым типом коронавируса во всем мире заразились 10 тыс. 982 человека, 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Общее число инфицированных во всем мире достигло 153 тыс. 517 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 5 тыс. 375, передает РИА «Новости».

Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. За пределами Китая общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 тыс. 469, скончался 2 тыс. 531 человек.

В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье российский лидер Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в РФ зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.