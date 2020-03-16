Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу

16.03.2020, 7:20, Разное

Ее возглавит Сергей Собянин.

В Госсовете появилась рабочая группа для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Туда войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, главы Минздрава, Минпромторга, Минтранса и другие чиновники. Руководителем рабочей группы назначили мэра Москвы Сергея Собянина.

Также глава государства предложил принять участие в работе группы руководителям регионов, где были выявлены случаи заражения COVID-19.

Накануне премьер Михаил Мишустин объявил о создании специального координационного совета по борьбе с инфекцией, куда войдут руководители регионов, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране и оперативный штаб. Его возглавит сам председатель правительства, заседания межведомственного совета будут проходить ежедневно. На данный момент на территории РФ зарегистрировано 63 случая заражения ранее неизвестной болезнью.

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