 

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

16.03.2020, 7:14, Новости дня

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА «Новости».

«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки отметили, что это необходимо для защиты здоровья обучающихся и работников образовательных организаций. Отмечается, что в ведомтсве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. 

На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом. 

Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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