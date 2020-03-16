Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
16.03.2020, 7:14, Новости дня
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА «Новости».
«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в сообщении ведомства.
В Минобрнауки отметили, что это необходимо для защиты здоровья обучающихся и работников образовательных организаций. Отмечается, что в ведомтсве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом.
Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.
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