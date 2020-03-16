В Подмосковье коронавирус выявили у прилетевшего из Мадрида венесуэльца

16.03.2020, 7:14, Новости дня

В Московской области коронавирус нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня, – это житель Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», – написал Воробьев в Instagram.

Он подчеркнул, что выявленный случай свидетельствует о том, что основная угроза распространения сейчас – это контакты с теми, кто прибыл из Европы.

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Как и обещал, буду регулярно возвращаться к теме, которая сегодня беспокоит многих в связи с распространением коронавируса. На сегодня в Московской области 8 подтвержденных случаев заболевания и 7 пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это житель Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас – контакты с теми, кто прибыл из Европы.Много вопросов о медицинских защитных масках. Важно понимать, в каких случаях они необходимы, чтобы не тратить зря деньги и не создавать ажиотажный спрос. Маски нужны в двух случаях. Во-первых, если вы больны любым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, маску стоит надеть, чтобы защитить тех, кто рядом с вами. Во-вторых, маски нужны, чтобы защитить того, кто ее носит – от инфекций, если этот человек работает в медицинском учреждении. Таким образом, если вы здоровы и не работаете в медицинском учреждении, маска вам не требуется. Сейчас все предприятия, которые могут их производить, работают на максимальной мощности, чтобы как можно скорее удовлетворить спрос. Вторая по популярности острая тема – нужно ли делать тест на коронавирус. Это необходимо в двух случаях: если вы недавно вернулись из-за границы и у вас есть такие симптомы, как повышенная температура, кашель, тошнота. В этом случае звоните на горячую линию Минздрава Московской области и вам подскажут, что делать.Кроме того, анализ берут в обязательном порядке у тех, кто заболел пневмонией – даже если они не были за границей. При этом важно знать: обычным, сезонным гриппом в Московской области в марте как правило заболевает 10 тысяч человек в день. Нынешний март – не исключение. И если у вас обычный грипп – лечиться тоже нужно, как обычно, дома, или обращаясь к врачам, но только не паниковать (продолжение в комментариях).

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 15 Мар 2020 в 9:10 PDT

За прошлые сутки в РФ были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом у вернувшихся из Европы россиян. Число заболевших коронавирусом возросло до 63.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, также остановлено ж/д сообщение с рядом стран.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.