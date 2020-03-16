 

Бегущие из Польши украинцы устроили штурм госграницы

16.03.2020, 7:14, Новости дня

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Издание напоминает, что в ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив только три крупных пункта пропуска на Украину – Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин, передает РИА «Новости».

Также, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, останется возможность приехать только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом.

Сообщается также, что машины стоят в очереди к пункту пропуска «Краковец» в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее.

Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу. По словам очевидцев, из-за бардака через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.

Напомним, в прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем украинским гражданам следует в течение трех суток вернуться в страну.



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