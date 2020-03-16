В ВОЗ предсказали рост смертности от коронавируса в Европе

16.03.2020, 7:14, Новости дня

Смертность от нового коронавируса в Европе в ближайшее время будет расти, так как многие страны находятся только на начальной стадии эпидемии, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели», – цитирует официального представителя ВОЗ РИА «Новости».

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.

«Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад», – сказал официальный представитель ВОЗ.

В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье российский лидер Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в РФ зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.