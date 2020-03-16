Компании, которые Apple поглотила вместе с их технологиями

16.03.2020, 7:12, Разное

Корпорация Apple из США постоянно совершенствует свои смартфоны, планшеты и другие устройства. Эксперты назвали компании, которые известный производитель электроники поглотил вместе с их технологиями.

Различные технические и аппаратные решения постоянно совершенствуются благодаря всевозможным доработкам, но в ряде случаев они изначально не принадлежали американской корпорации. Apple всего поглотила свыше 50 различных компаний. Самым дорогостоящим приобретением стала фирма NeXT, производившая компьютеры для бизнеса и образовательных учреждений США. Данную структуру Apple купила за 404 млн долларов, далее инженеры «яблочной» корпорации разработали собственные ОС – iOS и Watch OS, причём их основой изначально являлась платформа NeXTSTEP, включая магазин AppStore. Наиболее полезным приобретением Apple эксперты считают крупную компанию P. A. Semi, специализирующуюся на создании микропроцессоров.

Разработанный инженерами данного предприятия 2-ядерный 64-битный CPU был намного эффективнее, чем образцы ближайших конкурентов, так как имел TDP на 13 Ватт с тактовой частотой в 2 ГГц. Через 12-13 лет инженеры Apple использовали данную наработку при создании 7-нанометрового процессора A12 X Bionic.