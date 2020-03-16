Медики опровергли 5 основных мифов о послеродовой депрессии

16.03.2020, 7:12, Разное

Многие женщины в первое время после родов не могут быстро вернуться к прежнему образу жизни, перестраиваясь на присутствие в ней малыша, новых забот и обязанностей, что может повлиять на эмоциональное и психическое состояние. Медики рассказали о 5 основных мифах относительно послеродовой депрессии и опровергли их.

Существует мнение, что вина за послеродовую депрессию полностью лежит на женщине и, соответственно, справляться с ней она обязана самостоятельно. Однако медики говорят, в период после появления ребёнка контролировать гормональную систему и деятельность головного мозга удаётся далеко не каждой молодой маме, поэтому ей может потребоваться помощь близких и специалистов. Также является мифом, что абсолютно каждая жительница проходит через депрессивное состояние. Это затрагивает не всех, но после родов стоит контролировать свои ощущения и в случае изменений или нарушений консультироваться с медиками.

Неправдивым является и утверждение, что послеродовая депрессия присуща только женщинам. Для мужчины роль отца также может вначале казаться сложной и невыполнимой, а потому он точно так же испытывает волнение и неуверенность в собственных силах. Не стоит прислушиваться к мнению о том, что послеродовая депрессия – это слабость, и её просто нужно пережить. Женщина не должна «давить» свои чувства и эмоции, напротив, обязана заботиться о внешности, здоровье, питании и других аспектах.

По словам врачей, депрессия может начать развиваться задолго до родов, и в этом случае состояние матери негативно отражается на здоровье малыша. Если жительница прошла через подобную ситуацию, то ребёнок может родиться преждевременно, с меньшим весом либо же быть очень капризным.