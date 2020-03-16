 

«Может, я завтра уйду в монастырь»: 23-летняя дочь Максима Виторгана Полина не строит планы на будущее

16.03.2020, 7:12, Разное

Дочь отечественного актёра театра и кино Максима Виторгана от брака с Викторией Верберг в одном из недавних интервью призналась, что пока не строит никаких планов на дальнейшую жизнь. 23-летняя Полина Виторган не собирается рано выходить замуж и вообще не исключает вероятности ухода в монастырь либо же какой-то непредвиденной ситуации.
Дочь Виторгана после школы закончила ГИТИС, затем стажировалась в США, а сейчас успешно строит карьеру, причём, как отмечает, ни один из родителей ей в этом не помогает. В «копилке» Полины Виторган уже 11 картин, и на этом она останавливаться точно не намерена, поэтому продолжает активно работать в сфере кинематографа. Еще во время учёбы дочь актёров начала строить серьёзные отношения с однокурсником Глебом Бочковым, однако, несмотря на длительный роман, о замужестве и детях пока не задумывается.

Говоря о будущем, Полина Виторган заметила, всё должно идти своим чередом, так как не известно, каким будет завтрашний день. Возможно, ей всё же захочется создать собственную семью, а может уйти в монастырь или куда-то уехать. Относительно детей дочь Виторгана точно уверена, что в её возрасте об этом думать рано, ей пока достаточно частого общения с Платоном – братом от второго брака отца с Ксенией Собчак.



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