 

Дональд Трамп объявил 15 марта днем молитвы за пострадавших от коронавируса

16.03.2020, 7:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил воскресенье 15 марта Национальным днем молитвы за всех американцев, пострадавших от коронавируса, и за успех общенациональных усилий по борьбе с этим заболеванием.

Глава государства призвал людей всех вероисповеданий и религиозных традиций вознести молитвы за пострадавших, включая людей, которые потеряли близких или понесли ущерб.

«Американцы всегда обращались к молитве, чтобы она помогла нам пройти через испытания и периоды неопределенности, – говорится в прокламации Трампа, подписанной в субботу. – В то время как мы продолжаем сталкиваться с уникальными вызовами в результате пандемии коронавируса, миллионы американцев не могут собраться в своих церквях, храмах, синагогах, мечетях и других религиозных зданиях… Я прошу вас присоединиться ко мне в день молитвы за всех людей, которые пострадали от пандемии коронавируса, и молиться о том, чтобы Бог возложил свою исцеляющую руку на жителей нашей страны».

«Давайте помолимся о том, чтобы все пострадавшие от вируса почувствовали присутствие защиты и любви нашего Господа в это время», – говорится в прокламации Трампа, в которой он приводит слова Библии.

Трамп призвал американцев помолиться о людях, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, особенно за медиков и сотрудников органов здравоохранения, работников экстренных служб, военнослужащих Национальной гвардии, лидеров федерального уровня, штатов и муниципалитетов.

«Мы уверены, что Он наделит их мудростью, необходимой для принятия трудных решений и решительных мер по защите американцев по всей стране», – отмечается в прокламации.

«Будучи одной нацией под Богом, мы больше тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и с помощью молитвы и проявления сострадания и любви мы справимся с этим вызовом и выйдем из положения, став как никогда сильными и едиными», – заявил президент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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