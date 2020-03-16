Мэр Нью-Йорка: ситуация с коронавирусом продлится, как минимум, полгода

16.03.2020, 7:00, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что кризис в США, вызванный коронавирусом, продлится еще, как минимум, полгода. На этом фоне городские власти рассматривают возможность принятия любых решений, связанных с ограничением передвижений в городе и закрытием заведений общественного питания, но будут всячески стараться не допустить закрытия школ.

«Давайте четко уясним себе: речь идет о кризисе, который останется с нами, полагаю, как минимум, шесть месяцев. Мы никогда не имели дело ни с чем подобным в нашей истории, – заявил мэр одного из самых густонаселенных городов США, выступая в программе “Положение в стране” на канале CNN. – Ситуация меняется с каждым часом, и нам постоянно приходится принимать новые решения».

Количество подтвержденных случаев заболевания возросло с 25 в понедельник до 269 на утро воскресенья, сообщил де Блазио, предположив, что в течение ближайшей недели этот показатель превысит 1000 человек.

Де Блазио напомнил, что он и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретили проведение любых массовых мероприятий численностью более 500 человек.

При этом, отвечая на вопрос журналиста Брианы Кейлар, рассматривает ли мэрия возможность введения запрета на въезд и выезд из города или закрытия баров и ресторанов, де Блазио сказал, что изучаются «все варианты».

Городские власти также оценивают целесообразность закрытия школ, но опасаются, что такое решение может иметь долгосрочные последствия.

«Я боюсь, что если школы закроются, то они не восстановятся после этого до конца учебного года, может быть даже до конца календарного года, – сказал он. – Я тяну с закрытием школ по самым разным причинам, и не только из-за того, что это единственное место, где многие дети получают нормальное питание, где они находятся под присмотром взрослых, особенно подростки, которые в противном случае могут оказаться на улице… Сотрудники экстренных служб, медики зависят от школ, чтобы они могли выходить на работу, а мы крайне нуждаемся в этих работниках».

При этом де Блазио считает, что принимаемые в стране меры отстают от развития ситуации. Он заявил, что еще в январе призывал федеральные власти помочь городу в проведении тестирования на вирус на местах, но такая возможность появилась лишь две недели назад.

«Мы играем в огромную игру в догонялки…», – сказал де Блазио, отметив, что в последние дни федеральное правительство «начало оживать и что-то делать».

Мэр считает, что федеральное правительство должно взять под контроль цепочки поставок предметов медицинского назначения, чтобы помочь местным властям замедлить распространение коронавируса.

«Единственная надежда состоит в том, чтобы федеральное правительство действительно проснулось и осознало, что мы находимся в состоянии войны, возьмет ситуацию под контроль и определит, как мы можем пережить ее», – сказал он в заключение.