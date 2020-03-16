Папские службы Страстной недели пройдут за закрытыми дверями

16.03.2020, 7:05, Новости дня

Ватикан пошел на беспрецедентный шаг из-за эпидемии коронавируса: все богослужения Страстной недели с участием папы римского Франциска будут проходить без участия прихожан.

Для верующих, особенно в Риме, Страстная неделя будет не такой, как обычно. Из-за вспышки коронавируса никому не разрешат посетить ни одну из служб. Большие толпы людей на площади Святого Петра в этом году будут невозможны.

На сайте Префектуры папского дома в субботу появилось объявление, в котором говорилось, что верующие смогут смотреть богослужения в Интернете или по телевидению, но никто не сможет принять в них активного участия.

Обычно Страстная неделя – один из самых загруженных периодов года для папы Франциска, когда десятки тысяч верующих со всех концов света стекаются в Рим, чтобы отпраздновать воскресение Иисуса Христа.

Пока неизвестно, как будут проходить папские службы, или где именно, – Ватикан не сообщил деталей. Службы Страстной недели начинаются с Пальмового (Вербного) воскресенья, когда верующие вспоминают триумфальный вход Христа в Иерусалим. Среди других важных служб – месса Страстного четверга, на которой освящаются миро и елей. Обычно в этот день папа Франциск также омывал ноги заключенным, но в нынешнем году этого, скорее всего, не будет.

В Страстную пятницу в Соборе Святого Петра обычно проводится служба Страстей Господних, после которой вокруг римского Колизея совершается процессия Крестного пути. Эти мероприятия, скорее всего, также будут отменены или пройдут без участия публики.

Тем не менее, в пасхальное воскресенье папа Франциск обратится с традиционным посланием «Граду и миру» (Urbi et Orbi).

Неделю назад итальянские власти ввели карантин по всей стране на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом. В настоящее время в стране подтверждено более 21 тысячи случаев инфицирования, а число умерших достигло 1441. Церкви в Риме вновь открыли свои двери, но все мессы отменены, чтобы люди не собирались в одном месте.