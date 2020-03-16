Disney выпустила «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» на несколько дней раньше из-за коронавируса

16.03.2020, 7:04, Разное

В студии Disney заявили, что кинолента «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» появится на экранах немного раньше запланированных сроков. Впрочем, речь пока идёт исключительно о цифровых сервисах.

Представители компании отметили, что понимают тех, кто из-за коронавируса постоянно сидит дома. Тем не менее, поклонникам франшизы «Звездные войны» все равно удастся увидеть, как Рей борется с врагами. Уже сейчас картина доступна на таких популярных платформах, как Amazon Video, Google Play, Vudu и iTunes, а вот физические копии по-прежнему недоступны. Студия согласна с тем, что ожидание нового фильма или любого другого контента на данный момент – немного странное зрелище из-за карантина. Тем не менее, коронавирус не сможет нанести вред культурной жизни людей, в том числе благодаря Disney.

На сегодняшний день вышеназванным заболеванием заразились свыше 150 000 человек, почти 5,9 тысяч скончались. В Китае заражаемость и смертность от болезни начала падать, поэтому эпицентром распространения вируса стали европейские страны.