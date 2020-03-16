 

Disney выпустила «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» на несколько дней раньше из-за коронавируса

16.03.2020, 7:04, Разное

В студии Disney заявили, что кинолента «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» появится на экранах немного раньше запланированных сроков. Впрочем, речь пока идёт исключительно о цифровых сервисах.
Представители компании отметили, что понимают тех, кто из-за коронавируса постоянно сидит дома. Тем не менее, поклонникам франшизы «Звездные войны» все равно удастся увидеть, как Рей борется с врагами. Уже сейчас картина доступна на таких популярных платформах, как Amazon Video, Google Play, Vudu и iTunes, а вот физические копии по-прежнему недоступны. Студия согласна с тем, что ожидание нового фильма или любого другого контента на данный момент – немного странное зрелище из-за карантина. Тем не менее, коронавирус не сможет нанести вред культурной жизни людей, в том числе благодаря Disney.

На сегодняшний день вышеназванным заболеванием заразились свыше 150 000 человек, почти 5,9 тысяч скончались. В Китае заражаемость и смертность от болезни начала падать, поэтому эпицентром распространения вируса стали европейские страны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В России создали новую механическую бесступенчатую трансмиссию

16.01 / Елена Воробей сломала руку на концерте и продолжила выступление

14.02 / Best Buy предлагает абонентам Verizon сэкономить до $400 при покупке Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

04.01 / Центробанк России разрабатывает правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами

27.12 / Михаил Боярский о супруге Ларисе Луппиан: «Она на глазах теряет здоровье»

28.12 / Чиста поржать или Каждый сходит с ума по-своему

08.02 / Samsung Galaxy M20 в Европе получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0

17.02 / Скандалы: Поправить Конституцию помогут пряники

06.02 / Мнение: Оправдания Бакуменко

14.01 / В Рязани мошенники тайно оформили на мужчину семь кредитов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика