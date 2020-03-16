Названы звезды, отказавшиеся от мобильной связи

16.03.2020, 7:04, Разное

Журналисты издания Cosmopolitan составили перечень звезд, которые отказались от мобильной связи. В список вошли Элтон Джон, Шейлин Вудли, Тайра Бэнкс, Сара Джессика Паркер, Кейси Аффлек и Джонни Депп.

Элтон Джон в одном из интервью рассказал, что почти не пользуется мобильным телефоном. Даже друзьям приходится связываться с ним через менеджеров. По словам артиста, после появления мобильных телефонов его номер попал в общий доступ, из-за чего ему стали часто звонить назойливые поклонники.

Отказаться от мобильной связи приняла решение и Шейлин Вудли. Звезда картины «Дивергент» считает смартфоны «главной проблемой современности». Как отмечает актриса, в ее детстве связь можно было поддерживать только с теми, кто постоянно сидит дома. Из-за этого она уже в осознанном возрасте решила не брать телефон с собой.

Тайра Бэнкс использует смартфон только для социальных сетей или мессенджеров. По словам звезды, все контакты с ней налаживаются исключительно по электронной почте. Разговоры по телефону она называет «пережитками прошлого».

Сара Джессика Паркер в свое время начала испытывать зависимость от мобильных телефонов. Потерянный прибор становился причиной длительной депрессии из-за страха остаться не на связи. После занятий с психотерапевтом знаменитость решила полностью отказаться от мобильных телефонов.

Кейси Аффлек в одном из интервью рассказывал, что свой последний смартфон он выбросил в море. То же самое сделал и Джонни Депп, который не любит писать длинные сообщения и говорить, не видя собеседника.