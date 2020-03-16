Вин Дизель назвал одну из наиболее трогательных сцен в истории кинематографа

16.03.2020, 7:04, Разное

Американский киноактёр, продюсер и режиссёр Вин Дизель в одном из недавних интервью назвал сцену, которую считает лучшей в истории мирового кинематографа. Наиболее трогательным моментом, по мнению артиста, является прощание с исполнителем роли Брайана О’Коннера в финале фильма «Форсаж 7».

Вин Дизель в беседе с журналистами NME рассказал, что съёмка сцены оказалась сложной для всех членов команды, однако он уверен в отлично проделанной работе. В результате актёрам удалось создать «нечто элегантное и красивое». Также артист отметил, что финал «Форсажа 7» он считает одной из лучших сцен в истории кино, способной до слёз растрогать даже сильных мужчин, и им за это ничуть не будет стыдно.



Исполнитель роли О’Коннера в франшизе «Форсаж», актёр и модель Пол Уокер, погиб в аварии осенью 2013 года, когда снимался седьмой эпизод. В связи со смертью артиста продюсеры некоторое время не могли принять решение, как правильнее поступить с экранным персонажем, но в итоге задействовали в съёмках братьев погибшей звезды и компьютерную графику.