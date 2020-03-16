Из Италии эвакуируют 123 человека. В Украине их отправят на домашний карантин

16.03.2020, 7:03, Новости дня

Из Италии сегодня вечером эвакуируют 123 человека. Об этом на брифинге 15 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал “24”.

“Сначала было 126 человек (в начале брифинга Кулеба говорил, что будут эвакуированы 98 туристов, которые в конце недели застряли на границе Италии и Словении, а также 27 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться на родину. – “ГОРДОН”), но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт”, – сказал Кулеба.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что прибытие в Киев борта SkyUp с эвакуированными ожидается около 23.00.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все граждане, которые садятся на борт, пройдут три этапа медицинских проверок со стороны итальянских и украинских медиков.

“Все, кого мы перевезем, будут без симптомов, с подтвержденными лабораторными результатами, что болезнь отсутствует. Мы предложили всем пассажирам заполнить анкету с согласием на добровольную самоизоляцию: по прилете они отправятся в самоизоляцию в домашних условиях. За нарушение условий самоизоляции предусмотрена определенная ответственность, поэтому мы будем делать выборочный контроль (из анкет мы знаем, кто где живет), чтобы сделать невозможным распространение коронавирусной инфекции”, – подчеркнул Ляшко.

О том, что на границе Италии и Словении из-за вспышки коронавируса заблокированы около 100 граждан Украины, 13 марта сообщила программа ТСН. По словам украинцев, с которыми пообщались журналисты, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру водителю и решили не пропускать автобусы, призвав туристов возвращаться в Италию. При этом у многих граждан Украины истекает граничный срок пребывания в странах ЕС, поэтому их могут обвинить в нарушении законодательства и депортировать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.