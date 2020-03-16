 

В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек

16.03.2020, 6:57, Новости дня

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 368 человек, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, всего на территории страны коронавирус зафиксирован у 20 тыс. 603 человек, передает ТАСС. 

Боррелли отметил, что всего с начала вспышки умерли 1809 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений. 

Ранее сообщалось о 17 тыс. 760 заразившихся человек и 1441 случаев летального исхода.

В воскресенье ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии. 

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет гуманитарную помощь Италии на фоне вспышки коронавирусной инфекции в стране. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо говорил, что эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая.



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