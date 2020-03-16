 

В ЮАР ввели режим общенационального бедствия из-за коронавируса

16.03.2020, 6:57, Новости дня

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в воскресенье объявил в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса.

«Мир стоит перед чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, какой еще не было в течение последнего столетия», – приводит текст обращения лидера ЮАР к народу ТАСС.

«Мы приняли решение ввести самые жесткие меры с тем, чтобы ограничить влияние нового коронавируса на наше общество, – подчеркнул Сирил Рамапоса. – Все силы государства будут мобилизованы для решения данной задачи».

Президент Южно-Африканской Республики объявил о введении запрета на въезд в ЮАР из стран с большим числом заболевших. Среди них – Италия, США, Китай, Иран и ряд других. Выданные ранее гражданам этих стран визы в ЮАР аннулируются на въезд в страну.

Одновременно с этим с 16 марта закрываются все наземные пограничные контрольно-пропускные пункты. Внутри страны вводятся ограничения на передвижение. Запрещены собрания и митинги, на которых присутствуют более 100 человек. Отменяются все национальные праздничные мероприятия. С 18 марта на предстоящие четыре недели закрываются все школы.

Нынешние меры приняты после экстренного заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом. В ближайший понедельник министр здравоохранения ЮАР представит список шагов, которые будут предприняты во исполнение изложенных президентом страны мер по защите населения от вспышки коронавируса. На текущий день в ЮАР выявлен 61 случай заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В связи с этим РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье Польша закрыла все границы, в том числе с Германией. В тот же день Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Дания также решила ввести контроль на границах со странами Шенгенской зоны. С понедельника полностью закрыла границу Чехия.

Кроме того, закрытия границ Франции из-за эпидемии коронавируса потребовала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.



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