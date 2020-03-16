Байден призвал расширить масштабы тестирования на коронавирус в США

16.03.2020, 6:57, Новости дня

Расширение масштабов тестирования на коронавирус является необходимым условием для преодоления вспышки заболевания в Соединенных Штатах, сообщил бывший вице-президент США Джо Байден в ходе теледебатов с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

По словам Байдена, «нынешняя ситуация слишком сложна для того, чтобы мы решали ее поодиночке», передает ТАСС.

«Для преодоления того, что сейчас происходит, требуется единство в стране. Первое, что я бы сделал, – это расширил масштабы тестирования, сделал доступными средства для тестирования», – сообщил бывший вице-президент США в эфире CNN.

По его словам, необходимо использовать возможности Всемирной организации здравоохранения, увеличить число мест в госпиталях вплоть до развертывания палаточных госпиталей. «Необходимо решать экономические проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, каждый должен получать заработную плату», – подчеркнул Байден, указав при этом на необходимость федеральной поддержки мелкого и среднего бизнеса.

Со своей стороны сенатор Берни Сандерс отметил, что он «запретил бы нынешнему президенту [США Дональду Трампу] высказываться [на тему коронавируса], поскольку он мешает врачам и медсестрам, которые пытаются помочь американцам».

«Просто неприемлемо, чтобы он преподносил не основанную на фактах информацию, которая вводит в заблуждение общественность», – сообщил Сандерс, подчеркнув при этом, что администрация США обязана предпринять все возможное для того, чтобы «все знали о том, что в случае если они заболеют, все положенные выплаты будут осуществлены».

Согласно последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось до 3010, умер 61 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного, сообщила телекомпания CNN в воскресенье.

Напомним, в прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы, а также ввел в Штатах общенациональный режим ЧС. Кроме того, в администрации Трампа пообещали, что тесты на коронавирус в США будут бесплатными.