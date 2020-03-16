Консульский отдел посольства РФ в США приостановил прием граждан

16.03.2020, 6:57, Новости дня

Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне с 16 марта приостанавливает прием граждан в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

«В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», – приводит текст сообщения ТАСС.

«После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, оформивших запись на прием до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке», – отметили российские дипломаты.

Согласно последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось до 3010, умер 61 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного, сообщила телекомпания CNN в воскресенье.

Напомним, в прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы, а также ввел в Соединенных Штатах общенациональный режим ЧС.