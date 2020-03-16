В Германии оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

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16.03.2020, 6:55, Новости дня

Журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллин оценил шансы российской группы Little Big на победу на Евровидении.

По словам Баллина, решение отправить на Евровидении группу Little Big означает для РФ «абсолютную смену стиля», так как до этого, по его мнению, в стране относились к участию в песенном конкурсе крайне серьезно и с большим пафосом, передает РИА «Новости».

Баллин напомнил, что осенью 2018 года композиция коллектива под названием Skibidi вызвала настоящую шумиху, а клип набрал около 370 млн просмотров и стал вирусным.

«Самое важное в хорошей сатире – это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве», – отмечает автор статьи.

Баллин считает, что у Little Big есть шанс добиться успеха в финале конкурса. По его словам, немало фанатов верит в победу коллектива – если только Евровидение не отменят из-за коронавируса.

«Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi», – отметил журналист.

Баллин напомнил, что в качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы. «И они приняли вызов: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьезное выражение лица», – заключил автор статьи.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.



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