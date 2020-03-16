Корабли НАТО оказались не способны вести разведку у берегов Крыма

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16.03.2020, 6:55, Новости дня

Корабли НАТО практически не способны вести разведку у берегов Крыма из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил источник в силовых структурах региона.

Источник назвал ведение разведывательной деятельности кораблями альянса «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети», передает РИА «Новости».

По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия, технические возможности проверяются.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», – сообщил источник.

Он добавил, что, средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

Ранее эксперты оценили сценарий военного конфликта РФ и НАТО в Черном море.



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