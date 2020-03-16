«Ты спишь, а она рядом стоит»: 8 жутких историй от маленьких детей

16.03.2020, 6:55, Разное

Не секрет, что многие люди верят в то, что маленькие дети могут видеть нечто, недоступное взору взрослым. Что они видят так называемый тонкий мир, в котором обитают призраки, неприкаянные души или иные сверхъестественные существа.

Примерно к пяти годам дети практически утрачивают эту способность, становятся рациональнее и принимают как истину уверения, что необычные существа существуют лишь в сказках. Поэтому, если они видят что-то странное, то теперь могут и не рассказывать об этом другим людям.

Но пока они маленькие, они говорят о таких вещах с большой легкостью, как о любом другом бытовом явлении. Ниже восемь свежих историй об этом, опубликованных их родителями или другими родственниками (Паранормальные новости – paranormal-news.ru)

Кровать моей шестилетней дочери оформлена в "Стиле Принцессы", то есть там красивые занавески-шторки по кругу. Когда стало тепло и дочери было жарко и душно в ее постели, я предложила ей не закрывать на ночь эти шторки.

Но дочь отказалась и потом объяснила почему: она сказала, что нужно обязательно задергивать шторы, потому что тогда ей не видно старуху, которая стоит рядом с ее кроватью. Мою дочь пугает эта старуха, потому что она на нее смотрит.

* * *

Дочь подошла ко мне и спросила: "Мама, можно я сегодня с тобой посплю?". Я говорю "Почему"? Дочь отвечает "Мне приснилась женщина, ее зовут Леди, Которая Поет Колыбельную песню". Я спрашивают "Что это за женщина?". Дочь: "Это такая старуха, у нее нет кожи на руках".

Я снова спрашиваю (уже пугаясь): "Почему ты дала ей такое имя?". Дочь: "Потому, что когда ты спишь ночью, она стоит рядом с твоей кроватью и поет колыбельные песни". Я "Конечно, ты можешь лечь сегодня со мной. Только дай папе минутку, он пойдет и выставит наш дом на продажу".

* * *

Я укладываю своего 6-летнего сына спать, потом подхожу к окну и говорю, что надо прикрыть шторы, потому что там ярко светит Луна и она помешает ему заснуть. Сын начинает возражать и говорит, что ему нравится когда светит Луна, потому что она утверждает ему истории.

"Да? О чем же она тебе рассказывает?", – спрашиваю я. В ответ сын говорит "О том, что ты делал, когда был таким же маленьким мальчиком, как я". "Как забавно", – замечаю я и немного нервничаю. "Луна следит за тобой всю твою жизнь. И она никогда не забывает о том, что ты делал", – продолжает мой сын.

* * *

Когда моей младшей сестре было всего два года, она стала рассказывать о мужчине и женщине, которые по ночам стоят за окном ее спальни и внимательно смотрят как она спит. Это нас напугало, мы запаниковали, решив, что это приходят какие-то извращенцы.

Но позже мы сидели и разбирали коробки со старыми вещами, которые привезли со склада. И там было много старых фотографий. В какой-то момент моя сестра подняла фотографию, где были изображены наши дедушка с бабушкой. Она показала мне это фото, словно она знала этих людей, но она никогда в жизни не видела их, бабушка с дедушкой умерли до ее рождения.

* * *

Когда моему племяннику было 4 года, он подошел к моей сестре и спросил, умерла ли его прабабушка. Сестра сказала ему, что да, она умерла и сейчас находится на небесах. На это племянник сказал "Нет, она не на небесах. Она тут. Я каждый день ее вижу".

* * *

Мой средний сын, когда ему было всего два года, как-то сказал мне, что я не его настоящая мама. Его настоящая мама якобы живет в нашем саду и она очень мрачная женщина. После этого он начал просить увезти его в настоящий дом к настоящей маме.

Спустя некоторое время, когда он уже достаточно повзрослел, его все еще что-то очень тяготит, он ощущает себя потерянным и говорит, что боится забыть кто он такой. Как будто с ним ранее случилось нечто очень плохое".

* * *

Однажды я занималась рутинной стиркой вещей в нашем подвале. Рядом со мной был мой 4-летний сын. Вдруг он показал рукой на белую стену напротив и спросил меня, вижу ли я там ребенка, который прошел через эту стену. Я так быстро еще никогда стирку не заканчивала.

* * *

Я временно сидела в роли няньки с маленькой девочкой. В какой-то момент я уложила ее в кроватку в ее комнате, а сама решила вздремнуть внизу, захватив с собой микрофон видеоняни. Вскоре я услышала в микрофоне детский плач и пошла наверх, чтобы проверить ребенка. Перед тем как я открыла ее дверь, я вдруг услышала в микрофоне ее голос, словно она с кем-то разговаривала.

Я распахнула дверь комнаты и заметила девочку на полу рядом с кроваткой. Больше никого в комнате не было. Я спросила "Ты разговаривала с кем-то"? Она кивнула и сказала "Да, с Микки".

Я с облегчением улыбнулась, увидев, что она показывает пальцем на игрушку в виде Микки Мауса. Я подняла девочку на руки, чтобы усадить в кроватку, но она вдруг заговорила "Нет, нет, нет. Мне страшно. Мне не нравится вот это" и пальцем указала на пустой угол неподалеку от игрушки.