Так все-таки США? Информацию о коронавирусе заметили в американском журнале за 2015 год

16.03.2020, 6:55, Разное

Как вы помните, несколько дней назад представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал в своем твиттере предположение, что коронавирус COVID-19 в страну могли занести американские военные.

Как именно это могло случиться, он не указал, но возможно через расположенное в Ухане американское посольство. Кстати, всех сотрудников этого посольства экстренно эвакуировали уже на ранней стадии эпидемии.

Китайские СМИ предположили, что Лицзянь имел в виду присутствие американских солдат во время проведения в Ухане Всемирных летних военных игр, прошедших с 8 по 27 октября. США там были одной из более чем сотни стран, принявших в них участие (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Американцев эти обвинения очень взволновали и Чжао Лицзяня после его поста в твиттере вызвали для серьезной беседы с представителями Госдепартамента. Случилось это 13 марта.

Но на следующий же день в соцсетях разлетелась новая сенсационная информация. Некто обнаружил, что в 2015 году в американском журнале Nature Medicine была опубликована научная статья об искусственно созданном в лаборатории коронавирусе. Ссылка на эту статью.

В частности в статье сообщалось, что еще в 2013 году американские ученые заинтересовались тем, возможно ли заражение человека от коронавируса, встречающегося в природе у диких животных. Для этой цели они стали изучать коронавирус, обнаруженный в организме китайских летучих мышей.

Этот коронавирус в журнальной статье носил название SHC014 и отмечалось, что он похож на коронавирус, вызвавший в 2002-2003 годах эпидемию атипичной пневмонии.

Ученые слегка генетически "модифицировали" его, создав коронавирус химерного типа. Часть этого нового штамма была создана из вируса SHC014, часть из вируса атипичной пневмонии, найденного у людей. Потом этот химерный штамм проверили на лабораторных мышах и выяснилось, что он успешно заражал мышей, хотя и не убивал их.

На основе этих данных подтвердились опасения того, что коронавирус летучих мышей действительно может заражать людей.

Когда в сети в последние два дня стали появляться все больше статей, обвиняющий американцев в создании нового коронавируса, к этой статье от 2015 года появилось свежее примечание от редакции. В нем указывается вот это:

"Мы понимаем , что эта история используются в качестве основы для непроверенных теорий о том, что новый коронавирус COVID-19 был создан искусственно. Однако нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые полагают, что животные являются наиболее вероятным источником COVID-19".

Тем ни менее споры остаются, а указанное примечание ничего по факту не доказывает.