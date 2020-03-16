Как китайцы Соединённым Штатам “в душу плюнули”

16.03.2020, 6:55, Разное

Китай

FM says origin of virus must be based on science

МИД заявляет, что определение генезиса вируса должно основываться на науке

By ZHOU JIN | China Daily | Updated: 2020-03-14

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гэн Шуан выступает на пресс-конференции. [File photo/VCG]

В пятницу Китай вновь заявил о том, что происхождение нового коронавируса может быть определено только на основе научного и профессионального подхода и суждений.

Замечания были сделаны официальным представителем Министерства иностранных дел Гэн Шуаном на ежедневном брифинге, тогда же был высказан комментарий о том, что в Ухань, в эпицентр [вспышки заболевания], вирус мог быть доставлен вооруженными силами США.

Гэн сказал, что совместная борьба с этой болезнью является единственным правильным выбором для международного сообщества, поскольку вирус не знает границ.

Слова Гэна прозвучали в ответ на заявление по COVID-19 сделанное на встрече “шерпов” «Группы двадцати» – органа по обсуждению политики.

Гэн сказал, что идут дискуссии о происхождении вируса, добавив, что во всем мире, в том числе в США, существуют разные взгляды на это.

Гэн сказал, что Пекин решительно выступает против того, чтобы некоторые высокопоставленные официальные лица США и члены Конгресса сделали ложные и безответственные замечания по этому вопросу, чтобы стигматизировать Китай.

Гэн призвал противостоять односторонним действиям, взаимной критике и стигматизации и привнести позитивную энергию в глобальное сотрудничество.

Он сказал, что Китай поддерживает G20, чтобы объединить все стороны для борьбы с эпидемией, применять все необходимые инструменты фискальной и денежно-кредитной политики, чтобы усилить координацию в макроэкономической политике и способствовать сильному, сбалансированному, устойчивому и всестороннему росту мировой экономики.

Необходимые меры, принятые странами для противодействия эпидемии, неизбежно повлияют на торговлю и инвестиции, сказал он, призвав членов G20 ослабить напряженность в международной торговле, отменить односторонние тарифы и совместно поддержать глобальные промышленные цепочки и цепочки поставок.

В пятницу Китай и Южная Корея создали совместный механизм предотвращения и контроля по борьбе с COVID-19 и провели первую видеоконференцию.

По его словам, механизм заключается не только в реализации важного консенсуса, достигнутого между высшими лидерами двух стран, но и в предоставлении опыта другим странам. Механизм, возглавляемый министерствами иностранных дел стран, включает представителей министерств здравоохранения, образования, таможенных и иммиграционных служб и гражданской авиации.

На первой встрече они обсудили последующие шаги по укреплению сотрудничества в борьбе с эпидемией, такие как сокращение ненужных перемещений персонала, усиление карантина при въезде и выезде, совместное использование рекомендаций по профилактике и контролю, а также технологий диагностики и лечения, а также забота о студентах и граждане, сказал Гэн.

Обе стороны договорились время от времени проводить встречи по механизму в соответствии с потребностями противоэпидемической работы.

США

Chinese official claims the US Army is responsible for the country’s coronavirus outbreak

Китайский чиновник утверждает, что ответственность за вспышку коронавируса в стране несет армия США

RYAN PICKRELL, BUSINESS INSIDER MAR 12, 2020

Перед новой вспышкой коронавируса в Пекине, четверг, 12 марта 2020 года. Солдаты в защитных масках проходят мимо закрытых въездных ворот в Запретный город, обычно переполненный туристами, (Associated Press/Andy Wong)

Примечание редактора: эта статья первоначально появилась в Business Insider.

Представитель китайского правительства заявил в четверг, что «эпидемию в Ухань могла принести армия США», выдвинув [на первый план] одну из нескольких популярных в Китае конспиративных теорий появления коронавируса в стране.

Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел, обратил внимание на признание сделанное в среду Робертом Редфилдом, директором Центров США по контролю и профилактике заболеваний, о том, что некоторые американцы, которые, как утверждается, умерли от гриппа, возможно, умерли от коронавируса (COVID-19).

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заразилось?» спросил он. «Как называются больницы? Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте ваши данные! США должны объяснить нам!»

В короткой теме в Твиттере, недоступной в Китае платформе социальных сетей, Чжао потребовал узнать, сколько из 34 миллионов случаев заражения гриппом и 20 000 связанных с ним смертей в течение этого последнего сезона гриппа было связано с COVID-19.

Коронавирус, в настоящее время являющийся пандемией, впервые появился в центральнокитайском городе Ухань, столице сильно пострадавшей провинции Хубэй и эпицентре серьезной вспышки, унесшей жизни тысяч людей, большинство из них – в Китае.

В то время как Китай столкнулся с критикой, китайские власти дают ей отпор, предполагая, что вирус, возможно, возник где-то вне Китая. Доктор Чжун Наньшань, ведущий китайский эпидемиолог, сказал в конце февраля, что «хотя COVID-19 был впервые обнаружен в Китае, это не означает, что он появился в Китае».

Чжао, выступая в качестве официального представителя правительства, подчеркнул этот же момент в недавнем брифинге для прессы.

«До сих пор не было сделано никаких выводов о происхождении вируса, – сказал он журналистам, добавив, что «то, что мы переживаем сейчас, является глобальным явлением, источник которого до сих пор не определен ».

Одна из популярных конспирологических теорий происхождения коронавируса, заключается в том, что американские военные спортсмены, участвовавшие во Всемирных играх военных, проводившихся в Ухане в прошлом году, могли преднамеренно или случайно принести вирус в Китай. Нет никаких доказательств в поддержку этого обвинения.

Администрация Трампа прямо возложила ответственность за вспышку на Китай. «К сожалению, вместо использования передового опыта, эта вспышка в Ухане была скрыта», – заявил в среду журналистам советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен .

«Вероятно, это стоило мировому сообществу двух месяцев [промедления], чтобы ответить», – добавил он.

Другой представитель министерства иностранных дел Китая, Гэн Шуан, назвал усилия О’Брайена по принижению усилий Китая по борьбе с вирусом «аморальными и безответственными».

Австралия

US summons Chinese ambassador over ‘dangerous and ridiculous’ COVID-19 conspiracy theory

В связи с «опасной и нелепой» конспирологической теорией происхождения COVID-19, США вызвали китайского посла

На железнодорожном вокзале Пекина люди носят защитные маски и костюмы. Source: Getty

Китай обвиняют в том, что он «пытается отвести критику от своей роли в начале глобальной пандемии».

MAR 13, 2020

Как сообщил Государственный департамент, в пятницу, США вызвали посла Китая после того, как высокопоставленный чиновник в Пекине написал в Твиттере «нелепое» предположение о том, что пандемию COVID-19 начали американские военные.

Дэвид Стилуэлл, глава американской дипломатии по Азии, сделал «жесткое представление» послу Цуй Тянькай на следующий день после того, как официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь написал в Твиттере сообщение содержащее конспирологическую теорию [происхождения коронавируса].

«Китай стремится отвести критику от своей роли в начале глобальной пандемии и не рассказывать о ней миру», – сказал представитель Госдепартамента.

«Распространение подобных теорий заговора опасно и смешно. Мы хотим поставить правительство Китая в известность, что не допустим этого, на благо китайского народа и всего мира», – сказал чиновник.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь беседует со СМИ. AAP

Днем ​​ранее, г-н Чжао, в своих твитах на китайском и английском языках, которые получили широкое распространение в китайских социальных сетях, предположил, что «нулевой пациент» в глобальной пандемии, возможно, пришел из США, а не из китайского мегаполиса Ухань, где первые случаи были зафиксированы в конце 2019 года.

«Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение», – написал Чжао, который известен своими провокационными заявлениями в социальных сетях.

Его комментарий прозвучал из-за того, что администрация президента Дональда Трампа, которая сталкивается с растущей критикой в ​​связи с реакцией на коронавирус, все чаще подчеркивает иностранное происхождение болезни, а госсекретарь Майк Помпео назвал ее «уханьским вирусом».

Г-н Цуй, в отличие от г-на Чжао, известен своим дипломатическим подходом. За день до того, как его вызвали, г-н Цуй написал в Твиттере, что Китай надеется тесно сотрудничать с США в борьбе с COVID-19 за «более благополучное общее будущее».

Ученые считают, что пандемия началась на рынке в Ухан где экзотические животные продавались для употребления в пищу.

Г-н Трамп, выступая перед журналистами, чтобы объявить чрезвычайное положение в связи с пандемией, также отверг китайскую теорию заговора, когда его спросили об этом.

«Они знают, откуда это взялось. Мы все знаем, откуда это пришло», – сказал г-н Трамп, который также выразил уверенность в том, что спор не повлияет на соглашение о первом этапе прекращения торговой войны.

Дикие конспирологические теории

Поскольку новый коронавирус оказывает серьезное воздействие на обстановку во всем мире (140 000 человек заразилось и более 5300 человек умерло), то теории заговора получили широкое распространение в социальных сетях.

Американские чиновники ранее сообщали AFP, что Россия, пытаясь нанести ущерб репутации США, систематически распространяла дезинформацию с помощью скоординированных постов в Facebook и Twitter, которые предполагали, что за новым коронавирусом стоят США.

РФ отрицала ответственность за усилия в социальных сетях, что напомнило о кампании бывшего Советского Союза в 1980-х годах, направленной на то, чтобы связать ВИЧ-инфекцию с правительством США.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обратился к Всемирной организации здравоохранения с просьбой расследовать «биологическую войну против человечества», задавая вопрос, почему противники США, Китай и Иран, так сильно пострадали.

Италия, близкий союзник США, официально имеет самое большое число заразившихся COVID-19 вне Китая.