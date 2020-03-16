Курильщиков коронавирус не берет: Всемирная организация здравоохранения в шоке

16.03.2020, 6:55, Новости дня

Стало известно о последнем открытии исследователей, связанном с новой коронавирусной инфекцией.

Журналист Александр Невзоров рассказал в своем Instagram-аккаунте о последнем открытии исследователей, связанном с новой коронавирусной инфекцией. Публицист озвучил шокирующие данные о том, сколько среди заболевших COVID-19 курильщиков.

«Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого. Он играючи поломал представления о курении, как об абсолютном зле. Как выяснилось, подлый вирус предпочитает не связываться с курильщиками и не выносит запах табака. Никакой конспирологии. Эти данные никто и не скрывает», — заявил Невзоров.

По его словам, в официальном анализе из Ухани и Гуаньчжоу указывалось, что 85% больных оказались некурящими, либо никогда не курившими.

«Где вирус нашел их в прокуренном Китае? Непонятно. Но нашел и расправился с ними. Для Всемирной организации здравоохранения это было внезапным и очень неприятным открытием», — подчеркнул Невзоров.

Затем журналист сослался на статистику самого авторитетного профильного научного издания Европы — журнала Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Издание пересчитало китайскую статистику, в результате чего ученые получили ошеломляющие цифры: среди заболевших курильщиков только 1,4%. Все остальные были сторонники ЗОЖ, заключил Невзоров.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали свыше 5800 человек, более 75000 — излечились. По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах.