Россияне начали опустошать прилавки магазинов из-за коронавируса

16.03.2020, 6:54, Новости дня

Власти призвали не паниковать.

15 марта в соцсетях появились фотографии пустых полок в магазинах с сообщениями о дефиците товаров. Российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы.

Россияне начали активнее скупать моющие средства и предметы личной гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Сначала ажиотаж пришелся на крупные онлайн-магазины, но к выходным 14–15 марта его ощутили и крупнейшие федеральные сети.

В некоторых московских магазинах были пустые полки с крупами, отсутствовали популярные и дешевые товары. Из-за заметного увеличения спроса товары могут выкладываться торговых залах с некоторыми задержками. Кроме того, из-за возникшего ажиотажа на два-три дня увеличились временные интервалы доставки продуктов у специализированных сервисов.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров. Заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру» и на экспресс-доставку из магазинов.

Ретейлерам пришлось налаживать дополнительные поставки в магазины, увеличивать объем партий и частоту пополнения полок. В то же время продуктовые сети обещают не допустить пустых полок в магазинах и заверяют, что на складах имеется достаточный запас товаров.

Президент «Мистраль-трейдинга» (поставщик круп «Мистраль») Беслан Агрба заявил, что ажиотаж связан с двумя причинами. Во-первых, потребители понимают, что, возможно, придется находиться дома на карантине, и они запасаются товарами первой необходимости. Во-вторых, курс доллара вырос и это неминуемо в итоге скажется на цене продуктов.

В Минпромторге заверили, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать», а торговые сети заранее начали создавать товарный запас. В министерстве призвали граждан не скупать продукты, а также осознанно и рационально подходить к этому вопросу.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — заявил представитель Минпромторга.

До этого продукты с полок начали исчезать и в европейских городах. Там из магазинов исчезли нескоропортящиеся продукты, туалетная бумага и дезинфицирующие средства. На входе в торговые точки стоят очереди из покупателей, а некоторые товары (туалетная бумага, санитайзеры) продаются в ограниченном количестве на одного человека. Подобная ситуация наблюдается в Испании, Австрии, Финляндии, Франции и других странах.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали свыше 5800 человек, более 75000 — излечились. По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах.